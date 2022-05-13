15 мая в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино» покажут в прямом эфире центральный матч тура Российской Премьер-лиги «Спартак» — «Зенит». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе телеканала «Матч ТВ», который проведет трансляцию.

Посмотреть игру можно будет в кинотеатрах Москвы, Петербурга, Краснодара, Сыктывкара, Мурманска и Рязани. Узнать адреса кинозалов и купить билеты можно на «Афише».

В Петербурге и Москве зрителей ждет развлекательная программа — встречи со знаменитыми игроками и болельщиками «Спартака» и «Зенита», призы и сувениры от футбольных клубов и живые комментарии ведущих «Матч ТВ». В Москве игру прокомментирует Станислав Минин, в Петербурге — Павел Богданов.

Сам матч пройдет на стадионе «Открытие-арена» в Москве. В таблице РПЛ «Зенит» сейчас находится на первом месте с 64 очками, «Спартак» девятый, у него 37 очков.

В этом году «Спартак» отметил свое 100-летие. По этому поводу «Афиша Daily» выпустила спецпроект, в котором рассказала, кто и как болеет за красно-белых.