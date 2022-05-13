перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Крупнейшие российские маркетплейсы разрешили продавать товары из списка параллельного импорта 12:28
В российских кинотеатрах покажут в прямом эфире матч «Спартак» — «Зенит» 11:20
Япония запретит экспорт 3D-принтеров в Россию 11:04
Florence and The Machine вернулись с пятым студийным альбомом «Dance Fever» 10:05
Проект Тома Йорка и Джонни Гринвуда The Smile выпустил дебютную пластинку 10:03
«вДудь»/YouTube
Олег Тиньков направит в Екатеринбург и Иркутск оборудование для лечения рака на 142 млн рублей 9:01
В Испании планируют разрешить 16-летним девушкам делать аборты без согласия родителей 1:55
В Северной Корее за сутки выявили свыше 18 тыс. случаев предположительно COVID-19 1:35
Ростуризм: туроператоры должны россиянам 40 млрд рублей за отмененные туры 1:04
Более 6 млн беженцев покинули Украину во время «специальной военной операции» 0:07
Rolling Stone/YouTube
Адам Драйвер и Джон Войт снимутся в «Мегалополисе» Фрэнсиса Форда Копполы Вчера в 23:08
СПЧ ООН проголосовал за расследование предполагаемых нарушений Россией прав человека на Украине Вчера в 23:04
Тиньков переулок в Пушкине предложили переименовать Вчера в 22:09
Екатерина Мизулина сочла пост Артемия Лебедева о начале Второй мировой «реабилитацией нацизма» Вчера в 21:39
В российских кинотеатрах покажут «Чиполлино», «Приключения Буратино» и «Тайну третьей планеты» Вчера в 21:12
Криптовалюта Luna обесценилась. Она входила в топ-10 по объему рыночной капитализации Вчера в 21:05
Siemens уходит из России, в центре нашей Галактики сняли черную дыру и другие новости дня
Вчера в 20:41 дайджест
В Латвии заблокируют «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир» Вчера в 20:19
Мадс Миккельсен снимется в триллере «Черный Кайзер» по комиксу Виктора Сантоса Вчера в 20:14
Умер поэт Алексей Цветков Вчера в 19:35

В российских кинотеатрах покажут в прямом эфире матч «Спартак» — «Зенит»

Семён Гудошников
Сегодня в 11:20

15 мая в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино» покажут в прямом эфире центральный матч тура Российской Премьер-лиги «Спартак» — «Зенит». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе телеканала «Матч ТВ», который проведет трансляцию.

Посмотреть игру можно будет в кинотеатрах Москвы, Петербурга, Краснодара, Сыктывкара, Мурманска и Рязани. Узнать адреса кинозалов и купить билеты можно на «Афише».

В Петербурге и Москве зрителей ждет развлекательная программа — встречи со знаменитыми игроками и болельщиками «Спартака» и «Зенита», призы и сувениры от футбольных клубов и живые комментарии ведущих «Матч ТВ». В Москве игру прокомментирует Станислав Минин, в Петербурге — Павел Богданов.

Сам матч пройдет на стадионе «Открытие-арена» в Москве. В таблице РПЛ «Зенит» сейчас находится на первом месте с 64 очками, «Спартак» девятый, у него 37 очков.

В этом году «Спартак» отметил свое 100-летие. По этому поводу «Афиша Daily» выпустила спецпроект, в котором рассказала, кто и как болеет за красно-белых.

События недели на afisha.ru
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Спартак
Зенит
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить