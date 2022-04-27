Против знатока «Что? Где? Когда?» Аскерова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении журналиста и знатока телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, Аскеров опубликовал на своей странице в фейсбуке* «ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память» российского полководца Георгия Жукова.

Уголовное дело на знатока заведено по четвертой части статьи 354.1 УК. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В свою очередь, Аскеров рассказал радиостанции «Говорит Москва», что не знает ничего о заведенном деле, а также в настоящее время находится не в России.

* Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.