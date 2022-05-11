Знатока «Что? Где? Когда?» Аскерова объявили в розыск

Карточка с его именем появилась в базе разыскиваемых лиц МВД. Его разыскивают по статье Уголовного кодекса о реабилитации нацизма.

МВД России объявило в розыск журналиста и знатока телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова . Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, Аскеров опубликовал на своей странице в фейсбуке* «ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память» российского полководца Георгия Жукова.

Уголовное дело на знатока заведено по четвертой части статьи 354.1 УК. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время Аскеров находится не в России.

* Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.