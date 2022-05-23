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В Россию стали завозить больше кнопочных телефонов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:12

Импорт кнопочных телефонов в Россию за первый квартал 2022 года вырос на 43% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на отчет аналитического центра GS Group.

За три месяца в страну завезли 3,5 млн устройств — это уровень 2017 года, но меньше, чем в 2019 году (4,2 млн). А поставки смартфонов сократились на 14%, до 6,8 млн штук.

Руководитель GS Group отметил, что в феврале выросло количество кнопочных телефонов, а в марте резко упали объемы, в том числе смартфонов, — до двух раз в сравнении с предыдущими годами. По его словам, влияние оказывают проблемы в логистике и падение покупательской способности, а также «лояльность к бренду, который, как оказалось, может просто бросить свой рынок».

Однако интерес потребителей к кнопочным телефонам, несмотря на рост объемов рынка, продолжает падать. В «М.Видео-Эльдорадо» сказали, за первый квартал 2022 года было продано 1,3 млн устройств, то есть на 11% меньше, чем год назад. В «Мегафоне» заметили снижение спроса на 12%. Другие ритейлеры говорят, что с начало дачного сезона и строительства продажи увеличиваются.

11 апреля Минпромторг предложил разрешить параллельный импорт (не требующий разрешения от правообладателя) товаров только тех брендов, которые заморозили или прекратили работу в России. 6 мая министерство опубликовало список таких товаров, среди которых оказалась техника Apple, Sony, Bentley, Samsung и других марок.

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