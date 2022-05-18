перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Metric представили новый сингл «Doomscroller». Он войдет в их восьмой альбом «Formentera» 22:20
Фото из соцсетей Ирины Ронжиной
Политолог Екатерина Шульман* подала в суд на Минюст из‑за признания ее иноагентом 21:57
Магазин приложений RuStore от VK станет обязательным для предустановки на смартфоны в России 21:39
Финальный эпизод четвертого сезона «Очень странных дел» будет дольше двух часов 21:20
Глава Минфина США заявила о незаконности конфискации российских активов 21:12
Hulu показал трейлер документального проекта «Взгляни на меня: XXXTentacion» 21:02
Новая карта с утекшими данными, интервью Серебренникова и другие новости дня
20:56 дайджест
МВД объявило в розыск журналиста Майкла Наки. Его обвиняют в дискредитации армии 19:59
В Мосгордуме предложили назвать место возле посольства США площадью Защитников Донбасса 19:59
Книжный дизайн «оттепели» и разговоры о Сапгире: гид по Voznesensky Festival в «Переделкино» 19:04
В России перестали выпускать вакцину «КовиВак». На нее нет спроса от Минздрава 19:00
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России 18:59
МИД России объявил о закрытии московского офиса канадской медиакомпании CBC 18:18
Мужская и женская сборные США по футболу первыми в мире договорились о равной оплате труда 18:02
Interpol выложили новый трек «Fables». Релиз альбома «The Other Side of Make-Believe» — 15 июля 17:59
Пресс-материалы
«Афиша Daily» публикует фрагмент «Нулевого пациента» — сериала о первой вспышке ВИЧ в СССР 17:49
Logic назвал дату релиза новой пластинки — первой после его возвращения в музыку 17:12
В Театре на Малой Бронной покажут спектакль Константина Богомолова «Таня» 17:04
РКН заблокировал сайты с утекшими данными из ГИБДД, ВТБ, Avito и СДЭК Обновлено в 16:17
Еврокомиссия представила новый план по сокращению зависимости от российских энергоносителей 16:16

Глава Минфина США заявила о незаконности конфискации российских активов

Денис Ламехов
Сегодня в 21:12

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен высказалась о конфискации замороженных российских активов. Ее слова приводит «Коммерсант».

«Сейчас в США не было бы законным, если бы власти конфисковали эти активы. Это не то, что разрешено в США», — заявила Йеллен.

В конце марта идею о передаче заблокированных средств, принадлежащих России, в пользу Украины озвучили американские сенаторы Майкл Беннет и Роб Портман.

Последний сообщил: «Один из способов помочь — перейти от замораживания активов российских олигархов и богатых граждан к аресту их активов и предоставлению этого финансирования народу Украины для оказания помощи в продолжающихся гуманитарных усилиях».

В начале мая верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также предложил направить Украине замороженные валютные резервы России.

Боррель примел в пример изъятие США активов «на миллиарды долларов» у Центрального банка Афганистана, которые будут использованы для компенсации жертвам терроризма и гуманитарной помощи стране. Он считает логичным поступить таким же образом с российскими резервами.

События недели на afisha.ru
боевик
Флешбэк
Лиам Нисон играет профессионального киллера, который отказывается от задания
опера
Богема
рок
«Дикая мята. Violet»
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
фантастика
Ботан и супербаба
Робкий парень из-за проблем с девушками собирает женщину-робота
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Казначейство США
Коммерсант
ЕС
Люди
Джанет Йеллен
Майкл Беннет
Роб Портман
Жозеп Боррель
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить