Глава Минфина США заявила о незаконности конфискации российских активов

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен высказалась о конфискации замороженных российских активов. Ее слова приводит «Коммерсант».

«Сейчас в США не было бы законным, если бы власти конфисковали эти активы. Это не то, что разрешено в США», — заявила Йеллен.

В конце марта идею о передаче заблокированных средств, принадлежащих России, в пользу Украины озвучили американские сенаторы Майкл Беннет и Роб Портман.

Последний сообщил: «Один из способов помочь — перейти от замораживания активов российских олигархов и богатых граждан к аресту их активов и предоставлению этого финансирования народу Украины для оказания помощи в продолжающихся гуманитарных усилиях».

В начале мая верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также предложил направить Украине замороженные валютные резервы России.

Боррель примел в пример изъятие США активов «на миллиарды долларов» у Центрального банка Афганистана, которые будут использованы для компенсации жертвам терроризма и гуманитарной помощи стране. Он считает логичным поступить таким же образом с российскими резервами.