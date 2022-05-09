перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Путин разрешил детям российских военных, погибших на Украине, поступать в вузы без экзаменов 11:58
Боррель предложил передать Украине замороженные резервы России 10:53
Парад Победы в Москве начался. Его воздушную часть отменили из‑за погоды 10:20
RuTube подвергся «мощной кибератаке». Сервис недоступен 9:54
president.gov.ua
Зеленский наградил за службу пса Патрона, который ищет мины 8:58
CBS: США направили дипломатов в Киев, чтобы возобновить работу посольства Вчера в 20:58
Лаос открывается для туристов и возвращает безвизовый режим Вчера в 19:40
Google начал блокировать аккаунты депутатов Госдумы из‑за санкций Вчера в 19:28
Площадь пожаров в Сибири превысила 65 тыс. квадратных метров Вчера в 19:05
Поздравление Путина с Днем Победы, Шути Гатва в «Докторе Кто» и другие новости дня
Вчера в 18:15 дайджест
Зоран Терзич стал главным тренером женской сборной России по волейболу Вчера в 16:52
Боно и Эдж из U2 выступили в киевском метро Вчера в 16:52
СК задержал мэра Называевска Омской области из‑за масштабного пожара в городе Вчера в 15:23
Warner Bros. Pictures/YouTube
В сеть выложили музыкальный отрывок из байопика об Элвисе Пресли Вчера в 14:46
Германия предупредила об угрозе сильнейшего голода со времен Второй мировой войны Вчера в 13:59
Минздрав Израиля с 20 мая отменяет обязательный ПЦР-тест в аэропорту Вчера в 13:51
Xiaomi заявила, что ее топ-менеджеры столкнулись с угрозами со стороны властей Индии Вчера в 13:07
«Сегодня общий долг — не допустить возрождения нацизма»: Путин — в поздравлении других стран с 9 Мая Вчера в 12:46
В Китае подросткам запретили смотреть трансляции после 22.00 и отправлять блогерам донаты Вчера в 12:42
Festival_Cannes/Twitter
The Wrap: Каннский кинофестиваль отказал российским журналистам в аккредитации Вчера в 11:59

Боррель предложил передать Украине замороженные резервы России

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:53

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил направить замороженные валютные резервы России на восстановление Украины после военного конфликта. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Боррель примел в пример изъятие США активов «на миллиарды долларов» у центрального банка Афганистана, которые будут использованы для компенсации жертвам терроризма и гуманитарной помощи стране. Он считает логичным поступить таким же образом с российскими резервами.

«Кто‑то должен мне объяснить, почему это [изъятие резервов] хорошо для афганских денег и плохо для российских денег», — сказал глава европейской дипломатии.

По его словам, плата за восстановление Украины — один из ключевых политических вопросов для Евросоюза, учитывая «невероятную сумму денег», которая понадобится. Боррель выразил надежду, что разговоры «военной компенсации» будут идти из России.

Заморозка золотовалютных резервов — одна из санкций против России со стороны западных стран. По оценкам министра финансов Антона Силуанова, заморожена примерно половина резервов России, это около 300 млрд долларов.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
юмор
Шоу «Импровизация»
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
живопись
Авангард. На телеге в XXI век
Новооткрытые работы Фешина, Машкова и Кандинского
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить