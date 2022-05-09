Боррель предложил передать Украине замороженные резервы России

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил направить замороженные валютные резервы России на восстановление Украины после военного конфликта. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Боррель примел в пример изъятие США активов «на миллиарды долларов» у центрального банка Афганистана, которые будут использованы для компенсации жертвам терроризма и гуманитарной помощи стране. Он считает логичным поступить таким же образом с российскими резервами.

«Кто‑то должен мне объяснить, почему это [изъятие резервов] хорошо для афганских денег и плохо для российских денег», — сказал глава европейской дипломатии.

По его словам, плата за восстановление Украины — один из ключевых политических вопросов для Евросоюза, учитывая «невероятную сумму денег», которая понадобится. Боррель выразил надежду, что разговоры «военной компенсации» будут идти из России.

Заморозка золотовалютных резервов — одна из санкций против России со стороны западных стран. По оценкам министра финансов Антона Силуанова, заморожена примерно половина резервов России, это около 300 млрд долларов.