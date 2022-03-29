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В США предложили передать конфискованные российские активы на помощь Украине

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:33

Американские сенаторы Майкл Беннет и Роб Портман выдвинули законопроект о перераспределении средств из конфискованных российских активов в фонд помощи украинским беженцам и восстановлению Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал Axios.

«Один из способов помочь [Украине] — перейти от замораживания активов российских олигархов и богатых граждан к аресту их активов и предоставлению этого финансирования народу Украины для оказания помощи в продолжающихся гуманитарных усилиях», — заявил Портман.

Предполагается, что управлять фондом будет Государственный департамент в консультации с Агентством США по международному развитию.

После начала «военной операции» в Евросоюзе заморозили активы 862 россиян и 53 организаций. Дмитрий Медведев назвал действия Запада «экономической войной без правил против России».

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