В США предложили передать конфискованные российские активы на помощь Украине

Американские сенаторы Майкл Беннет и Роб Портман выдвинули законопроект о перераспределении средств из конфискованных российских активов в фонд помощи украинским беженцам и восстановлению Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал Axios.

«Один из способов помочь [Украине] — перейти от замораживания активов российских олигархов и богатых граждан к аресту их активов и предоставлению этого финансирования народу Украины для оказания помощи в продолжающихся гуманитарных усилиях», — заявил Портман.

Предполагается, что управлять фондом будет Государственный департамент в консультации с Агентством США по международному развитию.

После начала «военной операции» в Евросоюзе заморозили активы 862 россиян и 53 организаций. Дмитрий Медведев назвал действия Запада «экономической войной без правил против России».