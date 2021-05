Том Йорк и Джонни Гринвуд основали новую группу The Smile. Она дебютирует на фестивале «Гластонбери»

Фронтмен Том Йорк и гитарист Джонни Гринвуд из Radiohead создали новую музыкальную группу The Smile. Ее дебют состоится на пятичасовом музыкальном онлайн-фестивале «Гластонбери» 22 мая, где также выступят Coldplay, Деймон Албарн, поп-группа Haim и другие исполнители.

К составу The Smile присоединился джазовый барабанщик Том Скиннер, который играет в группе Sons of Kemet и сольном проекте Hello Skinny. Еще одним участником проекта стал сотрудничающий с Radiohead продюсер и звукорежиссер Найджел Годрич. Группу назвали в честь одноименного стихотворения британского поэта Теда Хьюза — накануне произведением в своем твиттере без всякого контекста поделился Том Йорк.