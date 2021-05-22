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Том Йорк и Джонни Гринвуд основали новую группу The Smile. Она дебютирует на фестивале «Гластонбери»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:07

Фронтмен Том Йорк и гитарист Джонни Гринвуд из Radiohead создали новую музыкальную группу The Smile. Ее дебют состоится на пятичасовом музыкальном онлайн-фестивале «Гластонбери» 22 мая, где также выступят Coldplay, Деймон Албарн, поп-группа Haim и другие исполнители.

К составу The Smile присоединился джазовый барабанщик Том Скиннер, который играет в группе Sons of Kemet и сольном проекте Hello Skinny. Еще одним участником проекта стал сотрудничающий с Radiohead продюсер и звукорежиссер Найджел Годрич. Группу назвали в честь одноименного стихотворения британского поэта Теда Хьюза — накануне произведением в своем твиттере без всякого контекста поделился Том Йорк.

Вероятнее всего, это не будет первым и последним выступлением трио в составе The Smile. У группы уже есть аккаунт в Твиттере и сайт — пока что пустые.

В разговоре с Би-би-си организатор фестиваля Эмили Ивис назвала «большой честью» выбор «Гластонбери» для дебюта The Smile. Все артисты выступят бесплатно, а выручка от продажи билетов предназначена «помочь фестивалю вернуться в 2022 году».

Radiohead выступали хедлайнерами фестиваля четыре раза — в 1997, 2003 и 2017 годах, включая незапланированное выступление в 2011 году. В 2010 году Йорк и Гринвуд устроили на «Гластонбери» неожиданное акустическое шоу.

Последний сольный альбом Тома Йорка «Anima» вышел в 2019 году. Над релизом он работал вместе с Найджелом Годричем.

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