WP: Польша и страны Балтии попросили НАТО направить им дополнительные войска и вооружение

Польша, Эстония, Латвия и Литва попросили НАТО значительно расширить военное присутствие альянса на их территориях, чтобы предотвратить возможную «прямую агрессию России». Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на внутренние документы НАТО.

В конфиденциальном обращении Польши и стран Балтии говорится, что «прямую военную агрессию России против союзников по НАТО нельзя исключать». Там утверждается, что РФ «может быстро сосредоточить вооруженные силы у восточной границы НАТО и поставить альянс перед войной как свершившимся фактом».

В каждую из стран, которым может угрожать Россия, предлагается направить воинский контингент численностью до 20 тыс. человек, а также дополнительные вооружения, такие как средства ПВО.

Однако, как отмечает издание, ряд политиков, в том числе из Франции и Италии, сомневаются, что Россия будет в ближайшее время представлять угрозу для стран НАТО. Они считают, что такое масштабное развертывание сил за счет других районов мира может ослабить возможности сдерживания альянса и будет слишком дорогостоящим.

По данным WP, предварительное решение по этому вопросу должны принять к концу июня, когда лидеры НАТО встретятся на саммите в Мадриде. На нем также ожидается предварительное одобрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если Турция отзовет свои возражения.