Роскомнадзор начал исключение Netflix и Megogo из реестра аудиовизуальных сервисов

Роскомнадзор (РКН) начал процедуру исключения Netflix и Megogo из реестра аудиовизуальных сервисов (АВС). Об этом пишут «Ведомости».

Представитель ведомства заявил, что платформы будут исключены из перечня АВС в течение ближайших шести месяцев.

Он уточнил, что по части 12 статьи 10.5 закона «Об информации» сервисы исключаются из реестра, если их среднесуточная аудитория на протяжении полугода составляет менее 100 тыс. российских пользователей.

Перечень аудиовизуальных сервисов был создан в 2020 году для мониторинга контента. В него вошли ivi, Megogo, more.tv, Movix, Okko, Premier, «SPB TV Россия», Start, Wink, «Амедиатека», «Билайн ТВ, «Кино1ТВ», «Кинопоиск» и другие платформы. Netflix был включен в реестр только в декабре 2021 года.

Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин заметил, что пока в России не выносили ни одного решения об исключении какого‑либо онлайн-кинотеатра из реестра АВС. Он допустил, что, поскольку Netflix и Megogo объявили об уходе из России, а их сервисы недоступны на территории страны, возможно РКН примет решение об их исключении из перечня досрочно.