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Роскомнадзор потребовал от производителей предустанавливать на смартфоны приложение Первого канала

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:49

Роскомнадзор составил реестр аудиовизуальных сервисов, которые могут претендовать на предустановку своих приложений на смартфоны и умные телевизоры. Список опубликован на сайте ведомства.

В реестр вошли ivi, Megogo, more.tv, Movix, Okko, Premier, «SPB TV Россия», Start, Wink, «Амедиатека», «Билайн ТВ, «Кино1ТВ», «Кинопоиск», «Матч ТВ», «Мегафон ТВ», МТС ТВ, «НТВ-Плюс», Первый канал, «Смотрим», «Триколор кино» и «ТВ онлайн».

Ведомство указывает, что в список попали сервисы, ориентированные преимущественно на российскую аудиторию с посещаемостью более 100 тыс. пользователей в сутки.

В конце декабря 2019 года Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на гаджеты — он касается смартфонов, ноутбуков и телевизоров с функцией Smart TV. Вступление закона в силу запланировано на 1 апреля 2021 года.

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