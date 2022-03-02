Megogo прекращает свою деятельность в России

Megogo прекращает свою деятельность на территории России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора видеосервиса Виктора Чеканова.

По его словам, на такой шаг пришлось пойти из‑за отзыва франшизы «основателями бренда».

В инстаграм-аккаунте Megogo сообщается, что со 2 марта у пользователей отключена автопролонгация подписок. Также отмечается, что для возврата денежных средств за ранее купленные подписки нужно обратиться на почту сервиса.

Megogo был одним из крупнейших онлайн-кинотеатров в России. Сервис сотрудничал с Walt Disney, Universal, Warner Brothers, Paramount Pictures, Sony и другими.