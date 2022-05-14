Алан Ритчсон присоединился к актерскому составу десятого «Форсажа»

Американский актер Алан Ритчсон, наиболее известный по ролям Аквамена в сериале «Тайны Смолвиля» и звезда шоу «Джек Ричер», снимется в десятой части «Форсажа». Об этом сообщает Deadline.

Ритчсон пополнил актерский состав картины после того, как режиссер Джастин Лин покинул проект, а его должность занял Луи Летерье. Какую роль он сыграет, пока неизвестно.

Также в фильме снимаются Вин Дизель, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Бри Ларсон, Джейсон Момоа и другие.

Десятый «Форсаж» будет разделен на две части. Первая выйдет 19 мая 2023 года, а премьера второй запланирована на весну 2024-го. Детали сюжета ленты пока не раскрываются.