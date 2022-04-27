Джастин Лин покинул пост режиссера «Форсажа 10» через несколько дней после начала съемок

Джастин Лин покинул пост режиссера фильма «Форсаж 10» всего через несколько дней после начала производства. Об этом сообщает Deadline.

Источники издания заявляют, что режиссер ушел из‑за творческих разногласий. Однако он все равно продолжит работу над фильмом в качестве продюсера.

«Я принял трудное решение уйти с поста режиссера „Форсажа 10“, оставаясь при этом в проекте в качестве продюсера. За 10 лет и пять фильмов мы смогли снять лучших актеров, лучшие трюки и лучшие, черт возьми, автомобильные погони. От себя лично скажу, что, будучи ребенком азиатских иммигрантов, я горжусь тем, что помог создать самую разнообразную франшизу в истории кино», — сказал Лин.

Deadline отмечает, что из‑за изменений в съемочной группе производство возьмет паузу, пока продюсеры будут искать замену Лину. Источники уточнили, что решение о его замене должно быть принято в ближайшее время, так как переговоры уже ведутся.

Премьера новой части «Форсажа» запланирована на 19 мая 2023 года. Детали сюжета ленты пока не разглашаются. В фильме примут участие Джейсон Момоа, Шарлиз Терон, Вин Дизель, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Сон Кан и Лудакрис.

За свою 20-летнюю историю франшиза принесла Universal 5,7 млрд долларов, что сделало ее самой прибыльной в истории студии.