Луи Летерье станет новым режиссером «Форсажа-10»

Луи Летерье займет режиссерское кресло «Форсажа-10». Об этом сообщает Variety.

По данным издания, график работы Летерье пока все еще согласовывается. Режиссер известен по таким картинам, как «Невероятный Халк» и «Иллюзия обмана».

27 апреля Джастин Лин покинул пост режиссера фильма «Форсаж-10» всего через несколько дней после начала производства. Источники Deadline заявляли, что он ушел из‑за творческих разногласий.

По данным источников из разных студий, задержка основного производства во время поиска режиссера обходилась Universal от 600 тыс. до миллиона долларов в день.

Премьера новой части «Форсажа» запланирована на 19 мая 2023 года. Детали сюжета ленты пока не разглашаются. В фильме примут участие Джейсон Момоа, Шарлиз Терон, Вин Дизель, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Сон Кан и Лудакрис.