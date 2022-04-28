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The Black Keys опубликовали сингл «It Ain’t Over». Релиз нового альбома — 13 мая

Денис Ламехов
Сегодня в 16:23

Американская рок-группа The Black Keys выложила новый сингл «It Ain’t Over» — он войдет в альбом «Dropout Boogie», чей релиз намечен на 13 мая.

The Black Keys продолжают работать с соулом, блюзом и ретророком, однако звук «It Ain’t Over» оказывается еще более выхолощенным, чем у треков с предыдущей пластинки «Delta Kream».

«Dropout Boogie» станет одиннадцатым по счету альбомом The Black Keys. В треклист войдет и песня «Wild Child», опубликованная в начале марта. Пока неизвестно, сколько всего композиций окажется на пластинке.

Десятый полноформатник коллектива «Delta Kream» вышел в мае 2021 года, его предшественник «Let’s Rock» — в июне 2019-го.

О последнем «Афиша Daily» писала так: «„Let’s Rock“ — энциклопедия гитарной музыки прошлого для самых маленьких. Это нарочито — но в меру, чтобы никого не испугать, — грязный звук. Это пролетарские риффы и безыскусные ритмы. Это сплошные самоограничения якобы на пользу, но в итоге во вред самим себе».

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