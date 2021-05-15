The Black Keys выпустили свой десятый альбом. Он называется «Delta Kream»

Участники коллектива Дэн Ауэрбах и Патрик Карни записали музыку для юбилейной пластинки на собственной студии Ауэрбаха в Нэшвилле. В работе над композициями участвовали Кенни Брайн и Эрик Дитон, сотрудничавшие ранее с блюзменами Р.Л. Бернсайдом и Джуниором Кимбро.

Американская рок-группа The Black Keys выпустила свой десятый студийный альбом. Он называется «Delta Kream» и представляет собой собрание из 11 ностальгических кантри-блюзовых треков.

«Альбом чествует корни группы <…> Записанный в студии Easy Eye Sound в Нэшвилле, альбом получил свое название от знаменитой фотографии Уилльяма Эгглстона в Миссисипи — она находится на его обложке», — рассказали музыканты.

Треки с нового альбома — это каверы на композиции известных блюзовых музыкантов из Миссисипи. Штат известен как родина дельта-блюза. Среди песен — произведения в том числе Фреда МакДауэлла, Джонни Ли Хукера и Бернарда Бесмана.

Предыдущий альбом группы, «Let’s Rock», вышел летом 2019 года. На пластинку попали двенадцать треков с электрогитарами и узнаваемым вокалом Дэна Ауэрбаха. Музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников назвал этот релиз «провальным». Почему, читайте здесь.

До этого дуэт на протяжении пяти лет занимался сайд-проектами. Ауэрбах, например, основал проект The Arcs, с которым выпустил альбом «Yours, Dreamily» в сентябре 2015 года, а затем представил сольный альбом «Waiting on a Song». Патрик Карни занимался продюсированием, а также сочинил песню для мультсериала «Конь БоДжек».