перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Латвия запретила въезд Киркорову, Винокуру, Петросяну и Винер-Усмановой 15:14
В нескольких российских городах улицы назовут в честь бывшего главы ДНР Александра Захарченко 15:11
Кендрик Ламар выложил пятую часть «The Heart». Это его первый сингл за четыре года 14:27
Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов 13:44
В России выявили 5030 новых случаев коронавируса 13:16
Kanye West/YouTube
Детские фото Канье Уэста и вещи из коллекции Yeezy Gap by Balenciaga в видео «Life of the Party» 13:10
Магазин приложений NashStore открылся для разработчиков. Это российский аналог Google Play 12:58
Путин разрешил детям российских военных, погибших на Украине, поступать в вузы без экзаменов 11:58
Боррель предложил передать Украине замороженные резервы России 10:53
Парад Победы в Москве начался. Его воздушную часть отменили из‑за погоды 10:20
RuTube подвергся «мощной кибератаке». Сервис недоступен 9:54
president.gov.ua
Зеленский наградил за службу пса Патрона, который ищет мины 8:58
CBS: США направили дипломатов в Киев, чтобы возобновить работу посольства Вчера в 20:58
Лаос открывается для туристов и возвращает безвизовый режим Вчера в 19:40
Google начал блокировать аккаунты депутатов Госдумы из‑за санкций Вчера в 19:28
Площадь пожаров в Сибири превысила 65 тыс. квадратных метров Вчера в 19:05
Поздравление Путина с Днем Победы, Шути Гатва в «Докторе Кто» и другие новости дня
Вчера в 18:15 дайджест
Зоран Терзич стал главным тренером женской сборной России по волейболу Вчера в 16:52
Боно и Эдж из U2 выступили в киевском метро Вчера в 16:52
СК задержал мэра Называевска Омской области из‑за масштабного пожара в городе Вчера в 15:23

Кендрик Ламар выложил пятую часть «The Heart». Это его первый сингл за четыре года

Денис Ламехов
Сегодня в 14:27

Американский хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар опубликовал новый сингл «The Heart Part 5». Его можно послушать здесь.

Это первая с 2018 года работа музыканта, где он выступает не как приглашенный, а как основной артист. Четыре года назад такой композицией стала «All the Stars», записанная при участии SZA и вошедшая в саундтрек к «Черной пантере».

Музыкант также выложил ролик на новый трек. В нем с помощью дипфейк-технологии Ламар превращается в важных для афроамериканской культуры персонажей — среди них рэпер Канье Уэст, баскетболист Кобе Брайант, актер Уилл Смит, бейсболист и актер О.Джей Симпсон. Спустя несколько часов после релиза видео исчезло из ютьюб-аккаунта музыканта.

Предыдущие треки из серии «Heart» — 2010, 2012 и 2017 годов — выходили как отдельные синглы и не попадали на основные пластинки Ламара. Релиз его нового альбома «Mr. Morale and the Big Steppers» намечен на 13 мая.

Подробности по теме
Из чего состоит альбом Кендрика Ламара «Damn.»
Из чего состоит альбом Кендрика Ламара «Damn.»
События недели на afisha.ru
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
юмор
Шоу «Импровизация»
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
живопись
Авангард. На телеге в XXI век
Новооткрытые работы Фешина, Машкова и Кандинского
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Кендрик Ламар
Уилл Смит
Джей Симпсон
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить