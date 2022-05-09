Кендрик Ламар выложил пятую часть «The Heart». Это его первый сингл за четыре года

Это первая с 2018 года работа музыканта, где он выступает не как приглашенный, а как основной артист. Четыре года назад такой композицией стала «All the Stars» , записанная при участии SZA и вошедшая в саундтрек к «Черной пантере».

Музыкант также выложил ролик на новый трек. В нем с помощью дипфейк-технологии Ламар превращается в важных для афроамериканской культуры персонажей — среди них рэпер Канье Уэст, баскетболист Кобе Брайант, актер Уилл Смит, бейсболист и актер О.Джей Симпсон. Спустя несколько часов после релиза видео исчезло из ютьюб-аккаунта музыканта.

Предыдущие треки из серии «Heart» — 2010, 2012 и 2017 годов — выходили как отдельные синглы и не попадали на основные пластинки Ламара. Релиз его нового альбома «Mr. Morale and the Big Steppers» намечен на 13 мая.