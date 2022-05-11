Российский миллиардер Андрей Мордашов обратился в Европейский суд из‑за санкций

Российский миллиардер Андрей Мордашов обратился в Европейский суд с иском против введенных в его отношении санкций. Об этом сообщил Bloomberg.

Мордашов попал в санкционный список Евросоюза после начала «военной спецоперации» России на территории Украины. Бизнесмен надеется на отмену санкций.

Bloomberg отмечает, что судебное разбирательство по вопросу правомерности санкций против российских предпринимателей может затянуться на годы. Ранее в Европейский суд также подал иск Алишер Усманов.

Алексей Мордашов является основным акционером «Северстали» и одним из богатейших россиян мира. Его состояние на 1 апреля оценивалось Bloomberg в 23,1 млрд долларов.

Сегодня, 11 мая, стало известно, что Мордашов продал свою долю в «Национальной Медиа Группе». СМИ утверждают, что он сделал это еще несколько месяцев назад.