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Алишер Усманов подал в суд требование об отмене введенных против него санкций ЕС

Юлия Онодэра
Вчера в 21:51

Российский бизнесмен Алишер Усманов, основавший холдинг USM, обратился в Европейский суд с протестом против введенных в его отношении санкций Евросоюза. Об этом сообщил ТАСС.

Усманов требует отменить решение о введении ограничительных мер и приостановить их исполнение до вынесения судебного решения. Предприниматель надеется, что его имя будет исключено из санкционного списка.

Иск был подан 29 апреля. Когда состоятся слушания по делу Усманова, пока неизвестно. Усманов находится под санкциями с 28 февраля 2022 года. По мнению Брюсселя, его деятельность способствовала подрыву суверенитета Украины.

Усманову запрещен въезд в страны ЕС, его активы, как и активы других российских бизнесменов, чиновников и деятелей культуры, заморожены.

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