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Общее состояние 22 богатейших россиян сократилось на 50 млрд долларов за три месяца

Виктория Шанина
Сегодня в 15:16

Bloomberg опубликовал список богатейших людей мира Billionaires Index по состоянию на 1 апреля 2022 года. Совокупное состояние 22 богатейших российских бизнесменов составляет 299,47 млрд долларов. Это на 50,1 млрд долларов меньше, чем в начале этого года, пишет РИА «Новости».

Топ-10 богатейших россиян


  • Владимир Потанин с состоянием 29,4 млрд долларов (на 1,47 млрд меньше, чем в начале года);
  • Леонид Михельсон — 27,5 млрд долларов (на 4,9 млрд меньше);
  • Алексей Мордашов — 23,1 млрд долларов (на 5,7 млрд меньше);
  • Владимир Лисин — 23 млрд долларов (на 4,97 млрд меньше);
  • Алишер Усманов — 19,8 млрд долларов (на 1,5 млрд меньше);
  • Андрей Мельниченко — 17,6 млрд долларов (на 152 млн больше);
  • Виктор Вексельберг — 17,1 млрд долларов (на 1,42 млрд меньше);
  • Геннадий Тимченко — 16,4 млрд долларов (на 6,03 млрд меньше);
  • Роман Абрамович — 14,4 млрд долларов (на 3,6 млрд меньше);
  • Сулейман Керимов — 14,3 млрд долларов (на 884 млн меньше).

Больше всех потерял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. С начала года его состояние уменьшилось на 17,4 млрд долларов и составило 5,36 млрд. Сейчас он занимает последнее место в топ-500 богатейших людей мира по версии Bloomberg.

Некоторые из российских бизнесменов в списке издания, наоборот, увеличили свое состояние. Из первой десятки это удалось только Андрею Мельниченко, который стал богаче на 152 млн. Самый большой прирост — у Вячеслава Кантора (12-е место), чье состояние выросло на 4,57 млрд долларов, до 13,6 млрд.

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Алишер Усманов
Виктор Вексельберг
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