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Handelsblatt: Франция предложила ЕС с 2035 года регистрировать только электромобили

Денис Ламехов
Сегодня в 16:17

Правительство Франции, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, предложило запретить в ЕС регистрацию новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года, пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на документ.

Документ — так называемое компромиссное предложение, разосланное Францией другим странам — участницам Евросоюза. Газета пишет, что оно не предполагает переходный период, разрешающий использование электротоплива — синтетического, относимого к углеродно-нейтральным заменяющим видам топлива.

Это означало бы, пишет Handelsblatt, что с 2035 года в ЕС не будет разрешена регистрация новых легковых автомобилей, которые выбрасывают углекислый газ во время движения. Единственная доступная технология для их замены — электромобиль.

Предложение Франции подтверждает намерения Еврокомиссии: в 2021 году она опубликовала концепцию программы по борьбе с изменением климата, связанную со снижением выбросов парниковых газов, являющихся одним из драйверов глобального потепления.

Они должны быть сокращены на 55% по сравнению с уровнем 1990 года, а к 2050 году — и вовсе сведены к нулю. Как писал Reuters, план фактически делает невозможной продажу автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями с 2035 года.

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