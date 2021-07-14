ЕС составил план борьбы с изменением климата. С 2035 года в Европе запретят продажу машин на бензине

Еврокомиссия опубликовала концепцию программы по борьбе с изменением климата. Согласно этому плану, к 2030 году выбросы парниковых газов в Европе должны быть сокращены на 55% по сравнению с уровнем 1990 года, а к 2050 году — и вовсе сведены к нулю.

Один из ключевых пунктов программы — введение таможенного сбора с ввозимых в ЕС товаров в зависимости от их углеродного следа. Первое время это будет касаться электроэнергии, удобрений, стали, алюминия, цемента.

Еще один пункт связан с постепенным ужесточением стандартов выбросов для новых автомобилей в следующие 15 лет. С 2035 года в Евросоюзе фактически должна быть прекращена продажа автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями. Из этого вытекает следующий пункт — значительное расширение зарядных станций для электромобилей и машин на водородном топливе.

Кроме того, в плане значится введение налога на загрязнение окружающей среды для авиации и судоходства, а также развитие системы торговли квотами на выбросы углекислого газа путем включения в нее новых отраслей экономики.

Концепция Еврокомиссии нуждается в утверждении всеми странами ЕС и Европарламентом. Ожидается, что на его итоговое принятие уйдет около двух лет.

По данным Reuters, Евросоюз производит всего 8% выбросов парниковых газов от мирового объема, но надеется, что другие крупные экономики последуют его примеру и также введут ограничения.