перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Генри Кэвилл снимется в фильме Стива Фалька «Проект „Рози“». В нем он будет искать идеальную жену 0:07
Microsoft представила облачную версию Windows. Ее можно запустить на Mac, iPad и других устройствах Вчера в 23:11
Отели Краснодарского края не будут выселять непривитых туристов Вчера в 22:59
ЕС составил план борьбы с изменением климата. С 2035 года в Европе запретят продажу машин на бензине Вчера в 22:25
Mart Production/Pexels ЮНИСЕФ: более 9 млн россиян недоедают, из них 400 тыс. — на грани голода
ЮНИСЕФ: более 9 млн россиян недоедают, из них 400 тыс. — на грани голода Вчера в 21:49
Amazon Prime по ошибке опубликовал эпизод «Рика и Морти», который должен был выйти в августе Вчера в 21:39
Прокуратура обжалует приговор Эдварду Билу, которому назначили 2 года ограничения свободы Вчера в 21:14
«Те, кто атакует хумус»: юзеры твиттера высмеивают Илона Маска за стремление полететь в космос Вчера в 21:03
Россия вернула рейсы во Францию, «Локи» продлили на второй сезон и другие новости дня Вчера в 20:52 Дайджест
locdog2070/Instagram Лев Лещенко и рэпер Loc-Dog выпустили совместный трек «Мы будем жить»
Лев Лещенко и рэпер Loc-Dog выпустили совместный трек «Мы будем жить» Вчера в 20:18
Во Франции запретили посещать кафе без прививки от COVID. И 1,7 млн человек записались на вакцинацию Вчера в 19:51
Украинская рэп-певица Alyona Alyona заявила, что не будет сотрудничать с артистами из России Вчера в 18:56
Тиктокер рассказал о романе с 16-летней Милли Бобби Браун. Теперь его обвиняют в сексуальном насилии Вчера в 18:39
Глава Subway вступился за фирменный сэндвич с тунцом, в котором эксперты не нашли тунца Вчера в 18:39
Кадр из мультсериала «Волшебные покровители» Paramount+ объявил о перезапуске мультсериала «Волшебные покровители»
Paramount+ объявил о перезапуске мультсериала «Волшебные покровители» Вчера в 18:20
На фестивале «Архстояние-2021: Личное» появятся проекты Сергея Кузнецова и Владимира Наседкина Вчера в 18:03
ЦИК решил закрыть доступ к трансляции с избирательных участков на выборах в Госдуму Вчера в 17:45
Pornhub создал онлайн-путеводители по ведущим музеям мира в стиле классическое ню Вчера в 17:33
В России появятся рестораны сети Belgian Beer Cafe. Их развитием займется Алексей Пинский Вчера в 17:01
Warner Music Russia и Гнесинка запустили программу подготовки специалистов для музыкальной отрасли Вчера в 16:35
Отключить рекламу

ЕС составил план борьбы с изменением климата. С 2035 года в Европе запретят продажу машин на бензине

Валерия Корниенко
Вчера в 22:25

Еврокомиссия опубликовала концепцию программы по борьбе с изменением климата. Согласно этому плану, к 2030 году выбросы парниковых газов в Европе должны быть сокращены на 55% по сравнению с уровнем 1990 года, а к 2050 году — и вовсе сведены к нулю.

Один из ключевых пунктов программы — введение таможенного сбора с ввозимых в ЕС товаров в зависимости от их углеродного следа. Первое время это будет касаться электроэнергии, удобрений, стали, алюминия, цемента.

Еще один пункт связан с постепенным ужесточением стандартов выбросов для новых автомобилей в следующие 15 лет. С 2035 года в Евросоюзе фактически должна быть прекращена продажа автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями. Из этого вытекает следующий пункт — значительное расширение зарядных станций для электромобилей и машин на водородном топливе.

Кроме того, в плане значится введение налога на загрязнение окружающей среды для авиации и судоходства, а также развитие системы торговли квотами на выбросы углекислого газа путем включения в нее новых отраслей экономики.

Концепция Еврокомиссии нуждается в утверждении всеми странами ЕС и Европарламентом. Ожидается, что на его итоговое принятие уйдет около двух лет.

По данным Reuters, Евросоюз производит всего 8% выбросов парниковых газов от мирового объема, но надеется, что другие крупные экономики последуют его примеру и также введут ограничения.

События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ЕС
Еврокомиссия
Европарламент
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить