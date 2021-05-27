Black Midi выпустили второй студийный альбом «Cavalcade»

Британская группа Black Midi выпустила альбом «Cavalcade» на день раньше, чем планировала. В него вошло 8 треков, в том числе выпущенные ранее «John L» и «Slow».

Пластинка вышла на лейбле Rough Trade и стала смешением джаза, мат-рока, арт-панка и альтернативы. Продюсером выступил композитор музыки для художественных фильмов Джон Мерфи.

Послушать альбом можно на всех цифровых площадках.