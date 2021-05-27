Black Midi выпустили второй студийный альбом «Cavalcade»

Британская группа Black Midi выпустила альбом «Cavalcade» на день раньше, чем планировала. В него вошло 8 треков, в том числе выпущенные ранее «John L» и «Slow».
Пластинка вышла на лейбле Rough Trade и стала смешением джаза, мат-рока, арт-панка и альтернативы. Продюсером выступил композитор музыки для художественных фильмов Джон Мерфи.
Послушать альбом можно на всех цифровых площадках.
В 2019 году «Афиша Daily» назвала Black Midi одними из пяти самых перспективных новичков большой сцены. Тогда же, летом, группа выступила на фестивале «Боль» в Москве, где сыграла песни со своего первого альбома. «Schlagenheim» быстро набрал популярность по всему миру и стал одной из лучших пластинок в 2019 году.