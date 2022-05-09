Записи с любительских камер и надувные фигуры в новом клипе Arcade Fire

В ролике использованы записи с любительских камер, на которых запечатлены происшествия и смешные случаи с участием гигантских фигур надувных людей — их традиционно используют для привлечения посетителей в магазины и другой рекламы.

Канадская инди-группа Arcade Fire выпустила видео на трек «Unconditional I (Lookout Kid)» — он вошел в выпущенный накануне альбом «We».

Эти съемки чередуются с профессиональными записями, сделанными для клипа. На них — вновь надувная фигура. Она напоминает одну их тех, что группа показала на выступлении в рамках фестиваля Coachella 15 апреля.

«We» стал первым за пять лет альбомом Arcade Fire. Предыдущий полноформатник «Everything Now» группа выпустила в июле 2017 года.