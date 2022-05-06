перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Россиянку Софью Сапегу приговорили в Беларуси к 6 годам лишения свободы 11:40
В России выявили 5 541 новый случай COVID-19 11:10
Bloomberg: ЕС может дать Венгрии, Словакии и Чехии отсрочку от эмбарго на нефть из России 11:02
Liliane Callegari/Flickr
Arcade Fire выпустили первый за пять лет альбом «We» 10:04
Shell может продать свои российские АЗС «Лукойлу» 9:11
МИД: власти США не выдали визы российской делегации для участия в форуме ООН 8:55
TeamViewer уходит с рынков России и Беларуси 8:37
В магазинах Gucci начнут принимать криптовалюты 2:03
NBC News/YouTube
Джен Псаки уйдет с поста пресс-секретаря Белого дома. Ее заменит Карин Жан-Пьер 1:34
В Берлине разрешили провести акцию «Бессмертный полк». Но без георгиевских лент 0:44
Ванесса Редгрейв предостерегает внучку от дружбы с Питером Пэном в трейлере «Потерянных девочек» Вчера в 22:54
Группа Грэма Коксона и Роуз Элинор Дугалл The Waeve выпустила первый трек «Something Pretty» Вчера в 22:46
duma.gov.ru
Володин заявил, что мобилизации в России не будет Вчера в 22:09
Дэниел Рэдклифф начал продавать мантии из «Гарри Поттера». Выручку он направит на помощь украинцам Вчера в 21:48
A$AP Rocky опубликовал клип «D.M.B.» c Рианной в главной роли Вчера в 21:43
Документалистам, которые хотят поразмышлять о будущем России, выделят гранты на съемки фильмов Вчера в 20:58
В Венецию с 1 июля будут пускать по предварительной регистрации Вчера в 20:52
Заявление Израиля об извинениях Путина, Esquire в России сменит имя и другие новости дня
Вчера в 20:50 дайджест
В Казахстане пройдет референдум по вопросу изменения Конституции. Он состоится 5 июня Вчера в 19:54
В офисе премьер-министра Израиля сказали, что Путин извинился за слова Лаврова о евреях-антисемитах Вчера в 19:52

Arcade Fire выпустили первый за пять лет альбом «We»

Денис Ламехов
Сегодня в 10:04

Канадская рок-группа Arcade Fire выпустила свою шестую по счету пластинку «We». Послушать ее можно здесь.

В альбом вошли 10 треков, включая опубликованные ранее «The Lightning I», «The Lightning II» и «Unconditional I (Lookout Kid)». Группа начала записывать «We» в 2019 году. В марте 2022-го, после того как работа над пластинкой была закончена, коллектив покинул мультиинструменталист Уилл Батлер, брат фронтмена Уина Батлера.

За продакшен отвечали сам Уин Батлер, его соратница по Arcade Fire и супруга Реджин Шассан, а также Найджел Годрич, продюсер всех альбомов Radiohead, начиная с «OK Computer». Годрича иногда называют «шестым участником» проекта Тома Йорка.

«We» — первый за пять лет альбом Arcade Fire. Предыдущий полноформатник «Everything Now» группа выпустила в июле 2017 года.

Коротая дни до его выхода, музыкальный журналист Сергей Степанов написал для «Афиши Daily» текст с заглавием «Arcade Fire — это Radiohead, Talking Heads или ABBA наших дней?».

Подробности по теме
Arcade Fire анонсировали сингл «Unconditional I (Lookout Kid)». Он уже прозвучал живьем на Coachella
Arcade Fire анонсировали сингл «Unconditional I (Lookout Kid)». Он уже прозвучал живьем на Coachella
События недели на afisha.ru
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
юмор
Шоу «Импровизация»
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Том Йорк
Сергей Степанов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить