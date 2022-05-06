Arcade Fire выпустили первый за пять лет альбом «We»

В альбом вошли 10 треков, включая опубликованные ранее «The Lightning I», «The Lightning II» и «Unconditional I (Lookout Kid)». Группа начала записывать «We» в 2019 году. В марте 2022-го, после того как работа над пластинкой была закончена, коллектив покинул мультиинструменталист Уилл Батлер, брат фронтмена Уина Батлера.

Канадская рок-группа Arcade Fire выпустила свою шестую по счету пластинку «We». Послушать ее можно здесь .

За продакшен отвечали сам Уин Батлер, его соратница по Arcade Fire и супруга Реджин Шассан, а также Найджел Годрич, продюсер всех альбомов Radiohead, начиная с «OK Computer». Годрича иногда называют «шестым участником» проекта Тома Йорка.

«We» — первый за пять лет альбом Arcade Fire. Предыдущий полноформатник «Everything Now» группа выпустила в июле 2017 года.

Коротая дни до его выхода, музыкальный журналист Сергей Степанов написал для «Афиши Daily» текст с заглавием «Arcade Fire — это Radiohead, Talking Heads или ABBA наших дней?».