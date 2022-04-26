Arcade Fire анонсировали сингл «Unconditional I (Lookout Kid)». Он уже прозвучал живьем на Coachella

Точная дата релиза на стримингах не называется, но фронтмен коллектива Уин Батлер сообщил, что премьера пройдет на шоу Зейна Лоу, радиоведущего и одного из топ-менеджеров Apple Music, в грядущий четверг, 28 апреля в 19:00 по Москве.

Канадская инди-группа Arcade Fire анонсировала выпуск сингла «Unconditional I (Lookout Kid)» — он войдет в грядущий альбом «We». Об этом сообщает NME.

Выпуск пластинки «We» намечен на 6 мая. Вместе с новой композицией в нее войдут песни «The Lightning I» и «The Lightning II», опубликованные в марте.

Arcade Fire выпустили свой предыдущий, пятый по счету студийный альбом «Everything Now» в 2017 году. Коротая дни до его выхода, музыкальный журналист Сергей Степанов написал для «Афиши Daily» текст с заглавием «Arcade Fire — это Radiohead, Talking Heads или ABBA наших дней?».