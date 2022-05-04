СМИ: в шестом пакете санкций ЕС введет эмбарго на российскую нефть и отключит МКБ от SWIFT

Шестой пакет санкций Евросоюза против России предполагает отказ от поставок российской нефти в страны европейского соглашения. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

Отмечается, что эмбарго на российскую нефть власти ЕС планируют ввести на полгода. Вместе с тем возможно прекращение импорта нефтепродуктов из России к концу года.

Венгрия и Словакия могут получить 20 месяцев на отказ от нефтяного импорта. На такие же льготы претендуют как минимум еще две страны — Чехия и Болгария.

По информации издания Politico, Евросоюз также намерен отключить Московский кредитный банк и Россельхозбанк от международной платежной системы SWIFT. Подробности должны быть объявлены сегодня, 4 мая.

Предыдущий, пятый пакет санкций против России Евросоюз ввел 8 апреля. Он, в частности, предполагает запрет на въезд российских и белорусских фур на территорию стран ЕС. Под персональные санкции подпали 217 человек и 18 организаций, в частности Олег Дерипаска, Елена Тимченко, Герман Греф, судостроительный завод «Море» и концерн «Калашников».