«Интеррос» Потанина купил процессинговую компанию United Card Services

«Интеррос» Владимира Потанина купила процессинговую компанию United Card Services (UCS). В заявлении компании говорится, что сделку совершили в интересах развития банковского бизнеса.

Покупку АО «Компания объединенных кредитных карточек» одобрили в ФАС и Центробанке. Сумма сделки не разглашается.

«Группа „Интеррос“ намерена придать новый качественный импульс развитию сервисов UCS, в частности в области интегрированных предложений для малого и среднего бизнеса, а также обеспечить преемственность, стабильность и непрерывность сервисов процессинговой компании для клиентов», — обещают в компании.

United Card Services работает в России с 1992 года. Ранее «Интеррос» владел UCS, но в 2009 году компанию приобрел Global Payments за 75 млн долларов. По данным «Коммерсанта», «Интеррос» также планирует выкупить Росбанк у французской группы Societe Generale.

В конце апреля «Интеррос» выкупил 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Спустя несколько дней Тиньков заявил, что его принудили продать долю в банке «за копейки» из‑за поста, где он высказывался против российской «спецоперации» на Украине.