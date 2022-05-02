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Олег Тиньков сказал, что его заставили продать долю в банке «Тинькофф»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:13

Основатель банка «Тинькофф», предприниматель Олег Тиньков, в интервью The New York Times заявил, что его принудили продать долю в банке «за копейки». По его словам, это связано с постом в соцсетях, где бизнесмен высказался против «военной спецоперации».

Как утверждает Тиньков, 20 апреля представители Кремля связались с руководством банка и пригрозили национализацией, в случае если «Тинькофф» не разорвет отношения с бизнесменом. Спустя два дня банк объявил о ребрендинге, в ходе которого будет изменено его название.

Сумма сделки не раскрывается, но как заявляет Олег Тиньков, он получил 3% от реальной стоимости доли.

«Я не мог обсуждать цену. Ты как будто заложник — берешь то, что тебе предлагают. Я не мог договориться», — сказал бизнесмен, отметив, что благодарен выкупившему его долю Владимиру Потанину, так как он «позволил ему спасти хотя бы немного денег».

Вместе с тем Тиньков заявил, что многие российские бизнесмены и «представители элиты» рассказывали ему, что солидарны с позицией по Украине, но «все боятся» высказываться. Он нанял телохранителей, после того как его друзья, «имеющие контакты в российских спецслужбах», сказали, что он «должен опасаться за свою жизнь».

Бизнесмен также выразил обеспокоенность тем, что его фонд, занимающийся лечением рака крови в России, «может стать жертвой его финансовых проблем». По его словам, это интервью он дал не в попытках добиться снятия с него санкций Великобритании, при этом надеется, что британское правительство «исправит эту ошибку».

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