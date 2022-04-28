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«Интеррос» Потанина выкупает у семьи Олега Тинькова 35% в группе «Тинькофф»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:36

Компания «Интеррос» Владимира Потанина выкупает 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова, сообщает «Интерфакс». Сделка уже получила одобрение Центробанка.

«Мы рассчитываем, что участие „Интерроса“ как нового акционера в капитале в сочетании с уникальным опытом управляющей команды группы „Тинькофф“ станут хорошим импульсом для дальнейшего развития бизнеса группы, создадут добавленную стоимость для всех акционеров, обеспечат еще более современный и высококлассный сервис для ее клиентов», — заявил Потанин.

«Я горд, что вместе со своей командой построил с нуля лучший банк в стране. Консенсус в нашей индустрии — это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей», — сказал основатель TCS Group Олег Тиньков.

По данным телеграм-канала «Сам ты инвестор», расписки группы выросли почти на 10% за несколько минут — с 2501 рублей до 2740.

22 апреля «Тинькофф» объявил ребрендинг. Там посчитали, что банк «давно перерос первоначальный смысл „именного“ бренда». За несколько дней до этого Тиньков выступил против российской «спецоперации» на Украине.

В 2020 году Тиньков покинул пост главы совета директоров компании, а еще через год перестал быть главным акционером.

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