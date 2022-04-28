«Единая Россия» предложила льготы при поступлении в вузы для детей ветеранов боевых действий

«Единая Россия» внесла поправки о льготном поступлении в вузы детей ветеранов боевых действий в размере 10%. Об этом РИА «Новости» рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Дети ветеранов боевых действий будут поступать через отдельный конкурс, а в большинство университетов — без вступительных испытаний. Также «Единая Россия» предлагает предоставить им преимущественное право зачисления. А тем, кто хочет «пойти по стопам родителей-военнослужащих», хотят дать право поступления в военные вузы на основании только результатов ЕГЭ.

Льготы при поступлении предлагают предоставить детям ветеранов, погибших при выполнении боевых задач за пределами России, получивших инвалидность или удостоенных звания Героя России. Турчак подчеркнул важность того, что нововведения должны начать действовать уже в этом году.

В начале марта СПбГУ предложил внести изменения в законодательстве, чтобы участники российской «спецоперации» на Украине могли поступать в вузы без вступительных испытаний. При этом ранее руководство вуза подготовило приказы об отчислении студентов, которые были задержаны на акциях против «военной спецоперации».