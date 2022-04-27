Visa потеряла 60 млн долларов после приостановки деятельности в России

Компания Visa потеряла около 60 млн долларов из‑за приостановки деятельности на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

За трехмесячный и шестимесячный период компания понесла административные убытки в размере 35 млн долларов. Visa также потратила 25 млн долларов на оказание поддержки сотрудникам в России и на Украине.

Кроме того, в компании подчеркнули, что за последние полгода Visa получала лишь 4% своей выручки от деятельности в России.

За трехмесячный период, который завершился 31 марта, общая выручка компании составила 7,2 млрд долларов и выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Чистая прибыль Visa составила 3,6 млрд долларов и выросла на 21% в годовом исчислении.

После начала «военной операции» на территории Украины Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт. За пределами страны все транзакции по ним недоступны, внутри страны карты продолжают работать.