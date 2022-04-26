Zara опровергла информацию об открытии своих магазинов в России 30 апреля

Испанский бренд одежды Zara опроверг данные об открытии своих магазинов в России 30 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Информация об открытии была опубликована на сайте производителя сегодня, 26 апреля, сообщает агентство. «Пока что данных об открытии магазинов в России нет. Информация на сайте является техническим сбоем, его уже устраняют», — заявили в компании.

20 апреля генеральный директор Inditex Group (владеет Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и другими брендами) Оскар Гарсиа Масейрас заявил, что компания вернется в Россию, «как только это будет возможным и позволят условия». Компания продолжает следить за развитием ситуации вокруг Украины.

21 апреля в Минпромторге сообщили, что Inditex ищет возможность вернуться на российский рынок. По словам главы министерства Виктора Евтухова, для открытия магазинов компаниям необходимо настроить поставки, чтобы пополнить ассортимент товаров.