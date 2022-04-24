Россиянин Рублев обыграл первую ракетку мира Джоковича и стал победителем Serbia Open

24-летний российский теннисист Андрей Рублев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Белграде. Это принесло россиянину первое место в соревнованиях, пишет ТАСС.

Игра завершилась со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0 в пользу Рублева. Победа на Serbia Open стала 11-м титулом в его карьере.

На Олимпийских играх в Токио Рублев завоевал золотую медаль в миксте с Анастасией Павлюченковой. В турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году в составе сборной России стал обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

На счету 34-летнего Джоковича 20 побед на турнирах Большого шлема. На прошлом Australian Open сербу запретили участвовать, поскольку у него не было прививки от COVID-19. Тогда на австралийском турнире победил Рафаэль Надаль, обыграв в финале Даниила Медведева.