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Россиянин Рублев обыграл первую ракетку мира Джоковича и стал победителем Serbia Open

Семён Гудошников
Сегодня в 18:37

24-летний российский теннисист Андрей Рублев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Белграде. Это принесло россиянину первое место в соревнованиях, пишет ТАСС.

Игра завершилась со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0 в пользу Рублева. Победа на Serbia Open стала 11-м титулом в его карьере.

На Олимпийских играх в Токио Рублев завоевал золотую медаль в миксте с Анастасией Павлюченковой. В турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году в составе сборной России стал обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

На счету 34-летнего Джоковича 20 побед на турнирах Большого шлема. На прошлом Australian Open сербу запретили участвовать, поскольку у него не было прививки от COVID-19. Тогда на австралийском турнире победил Рафаэль Надаль, обыграв в финале Даниила Медведева.

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