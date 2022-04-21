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В Procter & Gamble опровергли возможность полного ухода с российского рынка

Денис Ламехов
Сегодня в 16:53

Американский производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter & Gamble опроверг возможность полного ухода компании из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы компании в Восточной Европе.

В Procter & Gamble отметили: «Мы не объявляли о каких‑либо изменениях нашей изначальной позиции, обозначенной в начале марта. P&G адаптировала и продолжит адаптировать свой бизнес в соответствии с постоянно меняющейся ситуацией».

В начале марта компания заявила, что перестроила операционную деятельность в России, в том числе значительно сократила предложение, сосредоточившись на повседневных товарах первой необходимости для здоровья, гигиены и персонального ухода. В P&G прекратили инвестиции в России и заморозили все маркетинговые и рекламные активности.

Сегодня, 21 апреля, Reuters со ссылкой на представителей Procter & Gamble сообщил, что производитель предупредил о возможном закрытии бизнеса в России. Основной причиной были названы западные санкции против России. Из‑за них возникают проблемы с логистикой и финансовыми операциями.

Procter & Gamble производит стиральные порошки Ariel, Tide и Lenor, средства для мытья посуды Fairy, шампуни Head & Shoulders и Pantene, бритвы Gillette, прокладки Always, подгузники Pampers и ряд других продуктов. В России работают 2500 сотрудников P&G.

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