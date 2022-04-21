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Производитель Ariel, Tide, Always и Gillette допускает уход с российского рынка

Виктория Шанина
Сегодня в 12:10

Американский производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter & Gamble (P&G) предупредил о возможном закрытии бизнеса в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей компании.

Основной причиной ухода с российского рынка могут стать западные санкции против России. Из‑за них возникают проблемы с логистикой и финансовыми операциями.

В P&G добавили, что существует «высокий уровень неопределенности в отношении того, как будет развиваться война, какова будет ее продолжительность и ее итоги».

После начала «военной спецоперации» P&G внесла ряд изменений в российское отделение бизнеса. Так, в начале марта компания объявила о значительном сокращении ассортимента в России, прекратила всю инвестиционную деятельность в России и приостановила все рекламные и маркетинговые проекты, будучи одним из крупнейших рекламодателей.

Позже производитель повысил отпускные цены в среднем на 40%. Больше всего подорожали средства для бритья (на 65%), а также для стирки и уборки (на 74%).

Procter & Gamble производит стиральные порошки Ariel, Tide и Lenor, средства для мытья посуды Fairy, шампуни Head & Shoulders и Pantene, бритвы Gillette, прокладки Always, подгузники Pampers и ряд других продуктов. В России работает 2500 сотрудников P&G.

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