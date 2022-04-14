Фильм Кирилла Серебренникова вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля

Биографическую драму «Жена Чайковского», снятую режиссером Кириллом Серебренниковым, покажут в основном конкурсе 75-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщается в твиттере мероприятия.

Фильм посвящен истории жены Петра Чайковского Антонины Милюковой. В нем снялись Алена Михайлова, Oxxxymiron, Филипп Авдеев и Один Байрон.

В основной конкурс также вошли «Решение расстаться» Пак Чхан Ука, «Звезды в полдень» Клер Дени, «Преступления будущего» Дэвида Кроненберга, «Ностальгия» Марио Мартоне, «Frère et sœur» Арно Деплешена и другие работы.

В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с с 17 по 28 мая. Председателем жюри станет кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон.