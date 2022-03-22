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NYT: музеи Лондона и Парижа не знают, как вернуть России произведения искусства

Семён Гудошников
Вчера в 21:33

Лондонские и парижские музеи бьются над вопросом о том, как вернуть в Россию произведения искусства, привезенные на выставки в Европу. Об этом пишет The New York Times.

В частности, с такой проблемой столкнулся Фонд Louis Vuitton, в здании которого сейчас представлена коллекция братьев Морозовых. В нее входят картины Пикассо, Гогена и Ренуара, а ценность коллекции настолько велика, что документы на вывоз картин подписывал лично Владимир Путин.

Организаторы говорят, что основные проблемы с возвращением картин — это логистика и безопасность. Большинство стран Европы закрыли небо для самолетов российских авиакомпаний, а многие европейские перевозчики перестали летать в Россию.

Советник президента Фонда Louis Vuitton Жан-Поль Клавери сказал, что вместе с российскими учреждениями изучает, что делать, если возникнут проблемы с пересечением границ. «Возможно, нам придется сдать работы на хранение, или хранить в посольстве, или в надежном сейфе у нас в фонде», — отметил Клавери.

С аналогичной проблемой столкнулся и лондонский Музей Виктории и Альберта, где до 8 мая проходит выставка яиц Фаберже, одно из которых Путин подарил Эрмитажу. Несколько других предметов искусства на выставке принадлежат фонду «Связь времен», основатель которого Виктор Вексельберг находится под санкциями Великобритании. Представитель британского Министерства культуры сообщил, что ведомство будет работать с музеем, «чтобы понять, как мы можем вернуть яйца Фаберже в Россию в нужное время».

NYT отмечает, что в начале марта представители Эрмитажа написали в несколько итальянских музеев, чтобы по распоряжению российского Минкульта отозвать все свои произведения искусства до 31 марта. Однако на прошлой неделе они, по данным издания, отказались от этой идеи, объяснив изменения проблемами безопасности и логистики.

Эксперты, опрошенные NYT, тоже считают, что проблемы с возвратом работ, скорее всего, логистические, а не политические. В отсутствие прямых рейсов музеи не хотят отправлять произведения стыковочными, учитывая дополнительные риски, отмечают они. Глава российского подразделения арт-логистической компании ESI Фредерик де Век заявил, что любые опасения по поводу конфискации необоснованны, поскольку работы были предоставлены в соответствии с соглашениями, которые запрещают их конфискацию иностранным правительством.

Подробности по теме
Пикассо, Моне и Гоген: картины из коллекции Морозовых, которые застряли в Париже
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