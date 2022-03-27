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Южнокорейская разведка заявила о возможной подготовке КНДР к ядерному испытанию

Виктория Шанина
Сегодня в 13:56

Южнокорейские военные и разведка сообщили, что на ядерном полигоне Пунгери в Северной Корее ведутся работы по восстановлению одного из четырех туннелей — это может свидетельствовать о подготовке страны к испытательному ядерному взрыву. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на источники.

Отмечается, что на Пунгери создадут боковой вход в третий туннель. Объект может быть восстановлен за один месяц, предполагает один из собеседников издания.

Всего не полигоне четыре туннеля, которые официально закрылись в 2018 году. За сносом наблюдала небольшая группа иностранных журналистов. По их словам, быстро восстановить первый и второй туннели после предыдущих ядерных испытаний будет трудно, а третий и четвертый могут быть использованы в ближайшее время.

По оценкам Yonhap, опасения по поводу возможного ядерного испытания в КНДР связаны с запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Им руководил лично северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Эксперты, опрошенные агентством, считают, что КНДР могут испытать небольшое тактическое ядерное устройство, которое может быть установлено на боеголовках баллистических ракет.

С начала этого года КНДР активизировала испытательные пуски баллистических ракет. Всего было зафиксировано 11 пусков на северокорейской территории.

24 марта береговая охрана Японии сообщила о возможном запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря. Северокорейские власти подтвердили тестовый запуск ракеты «Хвасон-17».

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