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КНДР возобновила работы по восстановлению ядерного полигона

Виктория Шанина
Сегодня в 9:53

Северная Корея продолжает начатые ранее восстановительные работы на ядерном полигоне Пунгери. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на доклад экспертов неправительственной организации Open Nuclear Network (ONN).

Речь идет о восстановлении туннелей на полигоне. В частности, ONN предполагает, что КНДР установила место входа в туннель № 3 и начала ремонтировать его. Доклад организации основан на коммерческих спутниковых снимках, сделанных в период с 24 марта по 6 апреля.

Всего на полигоне четыре туннеля, которые официально закрылись в 2018 году. За сносом наблюдала небольшая группа иностранных журналистов. По их словам, быстро восстановить первый и второй туннели после предыдущих ядерных испытаний будет трудно, а третий и четвертый могут быть использованы в ближайшее время.

В конце марта о восстановительных работах на полигоне Пунгери сообщила южнокорейская разведка. По данным ведомства, эти работы могут свидетельствовать о подготовке КНДР к испытательному ядерному взрыву.

Разведка Южной Кореи тоже заявила, что на Пунгери планируют создать боковой вход в третий туннель. Объект может быть восстановлен за один месяц, заявили тогда источники Yonhap.

По оценкам агентства, опасения по поводу возможного ядерного испытания в КНДР связаны с запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Им руководил лично северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Эксперты, опрошенные Yonhap, считают, что КНДР могут испытать небольшое тактическое ядерное устройство, которое может быть установлено на боеголовках баллистических ракет.

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