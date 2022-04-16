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CNN: США считают, что российская «спецоперация» на Украине может продлиться до конца года

Рустам Абдуллин
Сегодня в 8:57

Российская «спецоперация» на территории Украины может продлиться до конца этого года. Так считает госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает CNN со ссылкой на двух европейских чиновников.

По данным телеканала, власти США и европейских стран все чаще полагают, что в краткосрочной перспективе завершение конфликта не случится, а конечные цели президента России Владимира Путина не изменились.

Мнение чиновников о том, что конфликт будет носить затяжной характер, сформировалось на фоне «заметного отхода от первых дней „спецоперации“, когда ожидалось, что Россия быстро захватит Киев». Некоторые европейские чиновники считают, что боевые действия на востоке Украины могут длиться от четырех до шести месяцев, а затем привести к «тупиковой ситуации».

Накануне сенатор Андрей Климов заявил, что российская «спецоперация» на Украине довольно скоро закончится. По его словам, это случится после того, как Украину сделают «безопасной для России, всего мира».

7 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выразил надежду, что «военная операция» завершится в ближайшем будущем. Он отметил, что Россия в ходе военных действий понесла значительные потери войск и для страны это огромная трагедия. Позже Песков уточнил, что, говоря о потерях, он опирался на цифры Минобороны, которое 25 марта сообщило о 1351 погибшем российском военнослужащем.

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