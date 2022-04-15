Россия объявила 18 сотрудников представительства ЕС в Москве персонами нон грата. Об этом сообщает ТАСС.

В МИДе заявили, что соответствующую ноту вручили главе представительства ЕС в Москве Маркусу Эдереру в связи «с необоснованным объявлением персонами нон грата 19 сотрудников постоянного представительства РФ при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии».

«С российской стороны заявлено об ответственности ЕС за последовательное разрушение создававшейся десятилетиями архитектуры двустороннего диалога и сотрудничества. Указано на необходимость неукоснительного соблюдения Евросоюзом требований Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — уточнили в министерстве.

По данным МИДа, сотрудники, объявленные персонами нон грата, в ближайшее время должны покинуть Россию.

Ранее многие государства начали объявлять о высылке российских дипломатов из посольств. 5 апреля стало известно о том, что Испания высылает около 25 сотрудников дипмиссии России, а Дания — 15. С соответствующими заявлениями также выступили Германия (40 дипломатов), Румыния (10), Словения (33), Латвия и Эстония (27).