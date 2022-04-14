Врачей Марадоны будут судить по обвинению в убийстве по неосторожности

Прокуроры, расследующие смерть футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны, потребовали привлечь к суду его лечащих врачей по обвинению в убийстве по неосторожности. Об этом сообщает France24.

В правоохранительных органах заявили, что восемь медицинских работников проявили халатность, поставив футболиста в «ситуацию беспомощности» и бросив его «на произвол судьбы» во время домашней госпитализации. Их действия оценили как «неадекватные и безрассудные».

Если врачей признают виновными, им грозит от 8 до 25 лет тюрьмы.

Бывший аргентинский футболист и тренер Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ.

20 мая 2021 года прокуратура предъявила обвинения в непредумышленном убийстве медработникам, которые занимались лечением спортсмена. Экспертная комиссия по расследованию причин смерти Марадоны пришла к выводу, что он не получил надлежащей помощи после операции по удалению субдуральной гематомы в головном мозге.

Тогда прокуратура заявляла, что футболист скончался не из‑за халатности или некомпетенции врачей — медработники знали, что пациент умрет, но ничего не сделали, чтобы предотвратить это.