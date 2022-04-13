Карты «Мир» перестали работать при оплате через SberPay

Карты «Мир» перестали работать при бесконтактной оплате со смартфонов через SberPay в офлайн-магазинах. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным «Сбера», ограничение связано с решением технического партнера. «Совершать оплату товаров и услуг в офлайн-магазинах с помощью смартфона можно, добавив карту „Мир“ в сервисы Mir Pay или Samsung Pay. Сбербанк прорабатывает альтернативные решения», — заявили в банке.

Уточняется, что клиенты Сбербанка по-прежнему могут оплачивать покупки в интернете и приложениях картами Mastercard, Visa и «Мир».

Ранее из App Store и Google Play удалили ряд мобильных приложений «Сбера». В App Store ограничения коснулись сервисов «Сбербанк Онлайн», «СберБизнес», «СберИнвестор X», «Сбербанк Инвестор», «Сбербанк Инкассация», «СберKids», «СберСпасибо» и «Акционер Сбера».