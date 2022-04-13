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Мобильное приложение Сбербанка удалили из Google Play

Семён Гудошников
Сегодня в 10:11

Google удалил мобильное приложение «Сбербанк онлайн» из своего онлайн-магазина Play Store. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Там сказали, что приложение больше недоступно из‑за введенных санкций. Ранее установленный «Сбербанк онлайн» продолжает работать без каких‑либо ограничений. В пресс-службе компании посоветовали не удалять его со своих устройств.

Новые клиенты могут скачать «Сбербанк онлайн» на официальном сайте кредитной организации. Кроме того, можно использовать веб-версию банковского сервиса, адаптированную для мобильных устройств.

Накануне мобильные приложения «Сбера» удалили из магазина App Store. Ограничения коснулись сервисов «Сбербанк онлайн», СберБизнес, СберИнвестор X, Сбербанк Инвестор, Сбербанк Инкассация, СберKids, СберСпасибо и Акционер Сбера.

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