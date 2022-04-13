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Великобритания расширила санкционные списки и запретила экспорт стали из России

Семён Гудошников
Сегодня в 16:24

Великобритания внесла в санкционные списки еще 206 граждан России, ДНР, ЛНР, Украины и Узбекистана. Обновленная версия документа опубликована на сайте британского правительства.

В частности, в списки попали президент «Лукойла» Вагит Алекперов, председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, экс-президент РЖД Владимир Якунин, глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, председатель правительства ДНР Александр Ананченко и председатель Совета министров ЛНР Сергей Козлов.

Также среди новых фигурантов списка — гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, экс-гендиректор Ozon Александр Шульгин, советник Владимира Путина Андрей Фурсенко, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, председатель совета директоров АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев и вице-президент Газпромбанка Сергей Фурсенко.

Кроме того, с 14 апреля Великобритания запретит импорт стали и железа из России, а также экспорт в РФ квантовых технологий и передовых материалов.

После начала «военной операции» на Украине Россия стала лидером по числу введенных против нее санкций, обогнав Иран, Сирию и КНДР. Сейчас в отношении страны действует 9199 ограничительных мер. Больше всего санкций ввели США (1789), ЕС (1188) и Канада (1183).

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует, что инфляция в России по итогам года составит 17–20%. Минфин и Минэкономразвития ожидают падения ВВП более чем на 10%.

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