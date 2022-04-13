Власти выплатят российским авиакомпаниям субсидии на 110 млрд рублей

Российские авиакомпании получат субсидии в размере до 110 млрд рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Андрея Белоусова.

По словам Белоусова, такая мера позволит «обеспечить функционирование авиаперевозчиков и перевозку пассажиров в летне-осенний период». Размер выплаты будет зависеть от расстояния и количества перевезенных пассажиров.

«При этом сохранятся все программы поддержки перелетов пассажиров Дальнего Востока, Крыма и Калининграда — на это запланировано более 27,5 миллиарда рублей. Пассажирам отменных рейсов вернут денежные средства — на это будет выделено 19,5 миллиарда рублей», — заявил вице-премьер.

После начала «военной спецоперации» России на Украине западные страны ввели ряд жестких антироссийских санкций. В их числе запрет на поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей. ЕС обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками. Ряд стран, включая США, Канаду и государства Евросоюза закрыли небо для российских самолетов.

Также в 24 февраля Росавиация запретила полеты в аэропорты 11 городов юга и центральной части России. Это Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Закрытые аэропорты также получат субсидии от правительства.