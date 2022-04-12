«Новая газета» назвала имя предполагаемого нападавшего на главреда Дмитрия Муратова

«Новая газета» обвинила правоохранительные органы в бездействии и заявила, что ее сотрудники сумели найти мужчину, который напал на главного редактора издания Дмитрия Муратова и облил его краской с ацетоном в купе поезда.

По словам журналистов, нападение, вероятно, совершил 41-летний житель Раменского Николай Трифонов. Газета опубликовала фотографии мужчины, найденные в соцсетях, и рассказала, что он «позиционирует себя как ветеран десантных войск».

Ранее Союз десантников и главком ВДВ заявили, что взявшие на себя ответственность за преступление участники телеграм-канала «Союз Z десантников» не имеют отношение к реальным десантным войскам. Однако в «Новой газете» в этой информации сомневаются.

«Канал „Союз Z десантников“ дважды указывался как резервная площадка для публикаций инстаграм-аккаунта „Союз десантников“, в контактах которого значится номер телефона и адрес электронной почты полковника Павла Поповских», — пояснили в издании.

Журналисты выяснили, что Трифонов участвовал в слете молодежного движения «Наши» в 2008 году в составе делегации ВДВ, а через три года был избран в центральный совет Союза десантников России (его основал Поповских).

Трифонов, который также может быть также известен под именами Павла Тихонова и Сергея Тарусова, учился в МГУ, основал организацию ветеранов боевых действий «Отвага», был связан с ультраправыми организациями «Союз русского народа» и «Русская Москва», занимался ювелирным и сельскохозяйственным бизнесом, неоднократно встречался с чиновниками.

«Последние года полтора о Трифонове, переехавшем в Раменское, не слышно. Правда, аккаунт в „ВКонтакте“, с большой вероятностью принадлежащий ему, продолжает значиться в списке участников виртуальной группы „Союза десантников МГУ“, репостит заблокированный в России националистический журнал „Спутник и погром“ и публикации, связанные со „спецоперацией“», — рассказали в «Новой».

Журналисты призвали к возбуждению и «качественному расследованию уголовного дела» о нападении на Муратова. По их словам, на данный момент пострадавшего официально не допросили, «не был сделан осмотр места происшествия, не взяты смывы краски, не изъяты образцы одежды — словом, действий, направленных на незамедлительное установление всех обстоятельств преступления, не произведено».