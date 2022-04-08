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Ответственность за нападение на Муратова взяли на себя авторы телеграм-канала «Союз Z десантников»

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:16

Ответственность за нападение на главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова взяли на себя создатели телеграм-канала «Союз Z десантников». Об этом сообщила «Новая газета. Европа».

Вечером 7 апреля на канале группировки, которая называет себя «сообществом памяти» полковника Павла Поповских (основателя общественного десантного движения, бывшего начальника разведки ВДВ), появилось видео инцидента.

На видео Муратов снят через окно вагона поезда сразу после нападения. В ролике журналист сидит в купе и пытается вытереть залитое красной краской лицо. Ранее главред «Новой газеты» отмечал, что в краске содержался ацетон.

«Как мы и обещали, в ближайшее время наши ветераны напомнят „большим патриотам“, что кровь наших Славных Сынов не останется без ответа», — написали активисты в канале.

Они заявили, что их действия будут направлены против тех, кто поддерживает ложную, по мнению активистов, версию о событиях в Буче. «Мы придем к каждому из вас, ждите!», — пообещали они.

Ранее западные СМИ опубликовали фото погибших людей на территории Бучи и заявили, что это мирные жители города, в смерти которых виновны российские военнослужащие. В Минобороны РФ эти снимки назвали провокацией.

Российская сторона дважды направляла запрос на проведение заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче, но он был отклонен. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал видео и фото «преступными постановками», а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в них «выявлены признаки видеоподлогов и тех или иных фейков».

«Новая газета» при этом никак не комментировала появившиеся в западных источниках фотографии. Издание приостановило работу еще 28 марта, после второго предупреждения от Роскомнадзора за упоминание НКО-иноагента без маркировки.

В первые дни «спецоперации» «Новая газета» активно освещала события на территории Украины, однако 4 марта редакция объявила, что больше не будет это делать в целях безопасности сотрудников. Свою личную позицию о «спецоперации» Муратов выразил в интервью для ютьюб-проекта «Скажи Гордеевой». Он также выставил на продажу медаль Нобелевской премии мира, чтобы помочь украинским беженцам.

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